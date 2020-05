Concorso di poesia “Città di Campi Bisenzio”: tutti i nomi dei premiati

CAMPI BISENZIO – Anche il concorso di poesia “Città di Campi Bisenzio” ha risentito dell’emergenza sanitaria. E, a differenza degli anni passati, non si è potuta svolgere la consueta cerimonia di premiazione che richiamava sempre tante persone. Organizzato dal Circolo culturale LaRocca e arrivato alla sua sedicesima edizione, ha visto la giuria lavorare virtualmente per la scelta dei vincitori. Tre le sezioni del concorso, bambini, ragazzi fino a 18 anni di età, adulti, con la premiazione di altrettante poesie per ogni sezione. Giuria che, composta da Luisa Fontana nel ruolo di presidente, Alessandra Azzarri (giornalista), Maria Grazia Carraroli (poetessa), Giovanni Grossi (direttore generale del Teatro Dante Carlo Monni), e Gianni Panerai (presidente della Pro Loco di Campi Bisenzio), ha scelto queste poesie come vincitrici. Per la sezione adulti il primo premio è stato assegnato a “Le parole che non so dire (o canto di un ragazzo autistico)” di Stefano Baldinu di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, il secondo premio è andato a “Una sera d’inverno” di Carmelo Consoli di Firenze, il terzo premio ad “Armonia” di Paola Carmignani di Altopascio (Lucca). Per la Sezione “B” – Studenti delle scuole primarie al primo posto si è classificata “C’è poesia” di Mattia Cangemi, alunno della scuola elementare Marco Polo di Sant’Angelo a Lecore, avviato alla poesia dall’insegnante Chiara Conti, al secondo posto la poesia “Per favore” di Chiara Caprilli della scuola elementare Lorenzo il Magnifico di Campi Bisenzio, che ha lavorato con la maestra Marina Piccirillo, mentre il terzo posto è andato alla poesia “Fantasia” di Aya Biyad, alunna della scuola elementare Marco Polo di Sant’Angelo a Lecore, seguita dall’insegnante Chiara Conti. Fra le poesie della sezione “C” – Studenti delle scuole medie inferiori e superiori la poesia “Tutti zitti” di Giorgia Lizzi, studentessa del liceo scientifico Zaleuco di Locri, in provincia di Reggio Calabria, si è aggiudicata il primo posto in classifica, il secondo posto è andato a “Mi manchi” di Chiara Bruzzese sempre del liceo scientifico Zaleuco di Locri mentre si è classificata al terzo posto “Ricordi” di Emanuele Biondi, studente del liceo scientifico Checchi di Fucecchio. “Ci congratuliamo con i vincitori e ringraziamo tutti i partecipanti – ha scritto Stefania Bocchetta, presidente del Circolo culturale LaRocca – i giovani poeti in erba, le classi delle scuole elementari e le insegnanti, che hanno fatto un lavoro egregio con i bambini, gli studenti delle scuole medie e superiori, gli adulti. Un ringraziamento particolare va alla giuria per il lavoro svolto, reso ancora più difficile dalla pandemia che ci ha colpiti, e all’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio che ci supporta in questo nostro concorso che ogni anno ci regala tante soddisfazioni”.