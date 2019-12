Concorso di poesie per adulti e studenti del circolo LaRocca

CAMPI BISENZIO – Scade il 31 gennaio 2020 la sedicesima edizione del concorso di poesia Città di Campi Bisenzio promosso dal Circolo Culturale LaRocca. Il concorso si articola in tre sezioni: una di poesia a tema libero, una riservata agli studenti delle scuole elementari per poesia a tema libero e terza sezione riservata agli studenti delle scuole medie e superiori di poesia a tema libero. Per partecipare è necessario versare una quota di iscrizione di 15 euro. I primi tre classificati riceveranno premi in denaro, mentre i vincitori delle sezioni destinate alle scuole riceveranno trofei, coppe, medaglie e targhe. La premiazione si terrà il 23 maggio 2020 e solo allora sarà resa nota la classifica dei vincitori. Per informazioni: [email protected] oppure 055.8964019.