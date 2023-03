Concorso letterario di CiviCa: oltre 250 gli iscritti

CALENZANO – Il premio letterario nazionale CiviCa di Calenzano compie quattro anni e cresce ancora. Sono in totale 266 le iscrizioni arrivate alla quarta edizione, in leggera crescita rispetto allo scorso anno quando erano state 257. La scadenza per l’invio delle opere era il 28 febbraio. Nel dettaglio sono 100 le iscrizioni per la sezione A poesia, 115 per la sezione B racconto breve, con il 57% di provenienti da altre regioni italiane; 51 i partecipanti per la sezione C racconto under 18, cresciuta rispetto al 2022, anche in seguito alla modifica al regolamento del premio che non ha più imposto un limite minimo di età per partecipare. “Il Premio letterario organizzato da Amici di Civica che ringrazio per l’impegno – commenta l’assessore alla cultura Irene Padovani – si conferma un appuntamento di richiamo per gli aspiranti scrittori, non solo sul nostro territorio: più della metà delle poesie e dei racconti brevi infatti arrivano da fuori Toscana. Fa particolarmente piacere inoltre la partecipazione dei giovanissimi, che è molto cresciuta: non vediamo l’ora di conoscere idee, sogni e mondi di questi scrittori in erba”. “Sul numero delle iscrizioni alla categoria giovani – spiegano dall’associazione culturale Amici di CiviCa – ha contribuito molto l’impegno di alcune insegnanti del territorio e dei comuni vicini, che hanno incoraggiato i propri alunni a produrre dei racconti per partecipare al Premio: il 73% sono ragazzi della scuola primaria all’ultimo anno del ciclo”.