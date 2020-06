Concorso letterario Giallo fiorentino dedicato a Luca Bandini, scade il 30 settembre

SESTO FIORENTINO – E’stata prorogata al 30 settembre 2020 la scandenza del concorso letterario “Giallo fiorentino dedicato a Luca Bandini” promosso dal Club del Giallo con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino. La decisione di far slittare la presentazione degli elaborati è dovuta al periodo di “tempo sospeso” dell’emergenza sanitaria: gli organizzatori hanno pensato di mettere a disposizione dei partecipanti qualche settimana in più rispetto alla scadenza iniziale del concorso. Tema di quest’anno è lo sport. I racconti dovranno appartenere al genere giallo nell’accezione più ampia (noir, mistery, thriller), dovranno essere ambientati nel territorio della regione Toscana in particolare nella provincia ed avere attinenza con lo sport. Verranno premiati i primi tre racconti, sono previsti attestati per i primi dieci racconti. La giuria si riserva di segnalare racconti particolarmente meritevoli. Il premio principale sarà la pubblicazione nella collana di Apice Libri dedicata alla narrativa e poi ci saranno altri premi messi a disposizione dai negozi di Sesto Fiorentino. Quella 2020 è la sesta edizione del premio ed è in collaborazione con la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino e la Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino. Le opere dovranno essere inviate per mail alla segreteria del concorso all’indirizzo: [email protected] entro le ore 13 del 30 settembre. La partecipazione è gratuita.

Di seguito il bando del concorso.

BANDO DI CONCORSO

“GIALLO FIORENTINO. Dedicato a Luca Bandini”

L’associazione Il Club del Giallo, in collaborazione con la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino e la Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino indice il sesto concorso nazionale di narrativa “GIALLO FIORENTINO. Dedicato a Luca Bandini”.

Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni.

Le opere dovranno arrivare entro il 30 settembre 2020 alle ore 13.

1. Le opere dovranno essere inedite (non è esclusa la partecipazione o segnalazione ad altri concorsi ma i racconti non dovranno mai essere stati pubblicati, neanche on-line), in lingua italiana e avere una lunghezza massima, inderogabile, di 20mila battute con carattere Times New Roman corpo 12.

2. Si può partecipare con un solo elaborato.

3. I racconti dovranno appartenere al genere giallo nell’accezione più ampia (noir, mistery, thriller), dovranno essere ambientati nel territorio della regione Toscana in particolare nella provincia ed avere attinenza con lo sport. Gli elaborati non dovranno essere stati premiati in altri concorsi.

4. Verranno premiati i primi tre racconti, sono previsti attestati per i primi dieci racconti. La giuria si riserva di segnalare racconti particolarmente meritevoli.

5. Ogni concorrente è responsabile di quanto contenuto nel testo inviato.

6. Per la partecipazione al concorso non è prevista alcuna quota d’iscrizione.

7. I concorrenti devono inviare i loro racconti esclusivamente in formato elettronico (doc, rtf, txt) entro il 30 settembre pv all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Sul testo del racconto non dovrà essere scritto il nome dell’autore né alcun altro segno di possibile riconoscimento. I dati anagrafici, un recapito telefonico, un indirizzo e-mail dovranno essere invece indicati nel testo della mail che sarà letta solo dalla segreteria e non sarà a conoscenza dei membri della giuria.

8. La proclamazione dei vincitori e la premiazione si terrà nel mese di ottobre pv. La sede, la data e le modalità dell’iniziativa saranno comunicate via mail a ogni premiato.

9. I materiali inviati non saranno restituiti.

10. I racconti saranno giudicati da una giuria tecnica composta da scrittori, giornalisti e professionisti del settore. Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria si riserva il diritto di assegnare degli ex-aequo.

11. Gli scrittori si assumono ogni responsabilità sui contenuti e sull’autenticità delle opere presentate ed autorizzano gli organizzatori al loro utilizzo per scopi promozionali, culturali e commerciali. L’organizzazione, a proprio insindacabile giudizio, non prenderà in considerazione materiale che contenga elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo.

12. Ogni partecipante esprime, ai sensi della Legge 196/2003 (e successive modifiche), il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità della manifestazione.

13. La partecipazione al premio implica la completa accettazione del presente regolamento.

14. I primi dieci selezionati riceveranno una comunicazione diretta, via mail, pur senza l’indicazione della graduatoria finale che sarà comunicata solo in sede di premiazione.

15. Gli autori premiati sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione.

16. E’ prevista la pubblicazione per i primi dieci racconti e per quelli segnalati dalla giuria e premi per i primi tre classificati.