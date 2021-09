Concorso per lo stadio Franchi, arrivate 31 proposte

FIRENZE – Sono 31 le proposte progettuali arrivate per il concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dello stadio di Pier Luigi Nervi e dell’area di Campo di Marte. Il termine ultimo per la ricezione, infatti, è scaduto ieri, lunedì 6 settembre, alle 12. La comunicazione delle otto proposte ammesse al secondo grado del concorso […]

FIRENZE – Sono 31 le proposte progettuali arrivate per il concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dello stadio di Pier Luigi Nervi e dell’area di Campo di Marte. Il termine ultimo per la ricezione, infatti, è scaduto ieri, lunedì 6 settembre, alle 12. La comunicazione delle otto proposte ammesse al secondo grado del concorso avverrà il 16 ottobre.

Da oggii sarà al lavoro la segreteria tecnica per le verifiche di conformità dei progetti presentati con quanto richiesto dai documenti di gara. La commissione giudicatrice individuerà le 8 migliori proposte sulla base dei criteri definiti nel bando. Questi gli step successivi: il 31 ottobre il termine ultimo per ricevere la presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado; il 5 dicembre il termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per il secondo grado; il 15 dicembre il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per il secondo grado; il 31 gennaio 2022 il termine ultimo per la ricezione dei progetti preliminari. Seguirà la proclamazione del vincitore entro la prima quindicina di marzo.