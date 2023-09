Concorso pubblico. Cercasi giardiniere per i Comuni della Piana

SESTO FIORENTINO – Possono essere presentate fino al 9 ottobre le domande di partecipazione al concorso per l’assunzione a tempio pieno e indeterminato di sette giardinieri indetto dai Comuni di Signa, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Vaglia. Per quanto riguarda Sesto Fiorentino, le figure cercate sono due. “Dopo tanti anni, il nostro Comune torna ad assumere direttamente i giardinieri – afferma l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi – Si tratta di uno degli impegni qualificanti del nostro mandato per quanto riguarda la gestione del verde che, accanto agli affidamenti a ditte specializzate, pensiamo debba prevedere la presenza di figure in grado di offrire competenze e continuità ai diversi interventi di volta in volta programmati. Questa decisione segna anche un’inversione di tendenza per quanto riguarda il ricorso talvolta eccessivo alle esternalizzazioni. I giardinieri rappresenteranno un valore aggiunto e saranno fondamentali per dare risposte puntuali sul campo e orientare meglio e con maggiore efficienza il lavoro di gestione del verde”. Il bando del concorso sul sito istituzionale del Comune di Signa all’indirizzo https://www.comune.signa.fi.it/it/news/1592410?type=3.