Concorso pubblico: la prova rinviata, ancora non si conosce la nuova data

SESTO FIORENTINO – Rinviata la prova preselettiva del concorso pubblico per esami dei 45 posti (eleggibili a 55) a tempo pieno e indeterminato nell’area amministrativa dei Comuni della Piana, tra cui Sesto Fiorentino, Calenzano e Signa. La prova, come avverte la nota sul sito del Comune di Sesto Fiorentino, è stata rinviata a causa dell’emergenza Covid-19 e ancora non è stata stabilita la nuova data. I candidati avrebbero dovuto effettuare la prova preselettiva i primi di marzo scorso, ma è stata proprio l’emergenza sanitaria a bloccare il concorso previsto in un primo tempo in una grande struttura a Firenze. I molti candidati si chiedono quando sarà possibile effettuare la prova preselettiva, molti si sono rivolti anche all’amministrazione comunale per capire quando potrà svolgersi il concorso, ma per adesso tutto è fermo. Per svolgere la prova dovrà essere trovato uno spazio adeguato garantendo le misure di sicurezza anticovid, non sarà facile visto la grande quantità di candidati previsti per questo concorso.