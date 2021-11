Confartigianato, “Black Friday”: “A Firenze +20% di vendite rispetto al 2020”

FIRENZE – Un aumento del 20% rispetto al “Black Friday” dell’anno scorso. I primi riscontri sul venerdì di super promozioni di fine novembre sono positivi per Confartigianato Imprese Firenze. Secondo un’indagine interna fatta tra i propri associati, i prodotti più scontati e più richiesti sono quelli di elettronica, telefonia, elettrodomestici e simili, l’abbigliamento, gli articoli per la […]

FIRENZE – Un aumento del 20% rispetto al “Black Friday” dell’anno scorso. I primi riscontri sul venerdì di super promozioni di fine novembre sono positivi per Confartigianato Imprese Firenze. Secondo un’indagine interna fatta tra i propri associati, i prodotti più scontati e più richiesti sono quelli di elettronica, telefonia, elettrodomestici e simili, l’abbigliamento, gli articoli per la casa. Anche i maestri artigiani si stanno avvicinando sempre più numerosi al “Black Friday”, facendo spesso promozioni non un solo giorno, ma per tutta una settimana.

Alcuni clienti comprano on line, sui siti e-commerce creati delle botteghe, altri, anche stranieri, vengono incuriositi dalle offerte lanciate sulle pagine web e social degli artigiani, ma poi si recano in bottega fisicamente per fare acquisti.

“Questo successo è dovuto anche al processo di innovazione che molte imprese artigiane hanno deciso di intraprendere, inaugurando o rafforzando le vendite on line, anche in occasione del “Black Friday”, commenta Jacopo Ferretti, direttore generale di Confartigianto Imprese Firenze. “Era un processo che avevamo iniziato a promuovere da anni, ma che ha avuto un’accelerazione durante il lockdown: la pandemia ha spinto anche le imprese più tradizionali ad aprirsi al mondo di internet e dell’e-commerce e ora, che siamo in una situazione di quasi normalità, si cominciano a vedere i frutti”.