Confartigianato: “Drammatico il passaggio in zona arancione, servono ristori certi”

FIRENZE – “Il ritorno in zona arancione (ipotizzato per domenica 14 o lunedì 15 febbraio ma sul quale ancora non c’è alcuna certezza, n.d.r.) sarebbe drammatico. Siamo fortemente preoccupati, soprattutto ora che si intravedono piccolissimi stimoli di ripresa. La questione non è più solo economica, ma anche psicologica: alzare il bandone e chiudere con questa frequenza, con un valzer estenuante di colori, sta diventato stressante e disarmante. Si rischia di perdere davvero la speranza nel futuro”. E’ il commento di Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze, sul probabile inasprimento delle misure anti-contagio e la conseguente chiusura al pubblico di ristoranti e bar.

“I dati di contagio molto spesso non riguardano il mondo dell’impresa che si conferma essere un luogo sicuro, – continua Sorani – i ristoratori e gli imprenditori hanno investito soldi ed energie per mettere in sicurezza i loro locali, sarebbe folle continuare a non premiare questi sforzi. Ci auguriamo che se davvero la zona arancione diventasse certa, ci siano almeno ristori certi e concreti. Le attività di ristorazione animano le città, le rendono vive, e in una situazione drammatica come quella attuale hanno tutti gli strumenti per continuare a farlo in sicurezza”