Confartigianato Firenze: “Basta con la farsa della zona rossa, riapriamo subito le attività in sicurezza”

FIRENZE – E’ dura la presa di posizione di Confartigianato Imprese Firenze, per voce del suo presidente Alessandro Sorani, in merito alla decisione di estendere per un’altra settimana la zona rossa a Firenze e, fra le altre, nella Città metropolitana: “La zona rossa – dice Sorani – è una farsa, è evidente: lo vediamo dagli assembramenti che permangono sempre e comunque, in qualsiasi fascia di colore, e dal fatto, ormai chiaro a tutti , che i contagi non avvengono nei ristoranti o nei negozi, ma in ambito domestico, tra le mura casalinghe dove non c’è alcun tipo di controllo. Chiediamo con forza di aprire subito tutte le attività, utilizzando anche, appena possibile, tamponi rapidi e passaporto vaccinale. In un ristorante o in un negozio, sotto la piena responsabilità dei titolari, siamo a in grado di gestire gli accessi e garantire tutti gli aspetti della sicurezza. Diciamo basta a questa farsa dei colori”.