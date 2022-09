Confartigianato Firenze: “L’aeroporto è cruciale per lo sviluppo. Così portiamo eccellenze fiorentine nel mondo globale”

FIRENZE – “L’aeroporto di Firenze è una leva prioritaria per lo sviluppo di tutta la città e permettere di portare le nostre eccellenze artigiane nel mondo. Per questo riteniamo la nuova pista di Peretola cruciale, al pari di altre infrastrutture come l’alta velocità”: a dirlo è Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze. “In questi […]

FIRENZE – “L’aeroporto di Firenze è una leva prioritaria per lo sviluppo di tutta la città e permettere di portare le nostre eccellenze artigiane nel mondo. Per questo riteniamo la nuova pista di Peretola cruciale, al pari di altre infrastrutture come l’alta velocità”: a dirlo è Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze. “In questi giorni abbiamo completato la consegna della lista delle nostre priorità ai candidati dei vari schieramenti alle elezioni politiche”. “Oltre al caro bollette, – aggiunge Sorani – che sono un problema strutturale e non solo contingente e per il quale occorre una nuova politica energetica, abbiamo chiesto lo sviluppo di tutte le infrastrutture strategiche, tra le quali non può mancare l’aeroporto. Firenze deve essere connessa al mondo globale, perciò auspichiamo un dibattito sereno e concreto tra tutte le forze politiche, con al centro il bene della nostra città”.