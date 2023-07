Confartigianato Toscana: “Fi-Pi-Li, prima di costituire la società di gestione è urgente un confronto con le associazioni di categoria” 

FIRENZE – “Nonostante i lavori eseguiti, che hanno migliorato alcune tratte, continuano le code e i disagi sulla Fi-Pi-Li, anche a causa del maggiore traffico legato agli spostamenti per le vacanze estive e al taglio della vegetazione. Purtroppo, la situazione determina spesso ripercussioni anche sulla viabilità secondaria”: per Roberto Tegas, quindi, presidente di Confartigianato Trasporti Toscana, “prima di costituire la società che dovrà gestire la Fi-Pi-Li è urgente che la Regione intraprenda con le associazioni di categoria un percorso di approfondimento e di confronto sul progetto dell’infrastruttura che a oggi non c’è stato”. Confartigianato Toscana si dice disponibile a lavorare con le altre associazioni rappresentative per presentare osservazioni e proposte concrete: “Pensare di introdurre il pedaggio per i mezzi pesanti prima di avere chiaro quali servizi saranno realizzati – continua Tegas – non ci sembra il giusto modo di procedere. I mezzi delle imprese percorrono la strada continuamente, tutti i giorni più volte al giorno, e quindi i costi del pedaggio sarebbero ingenti e penalizzanti per l’intera economia toscana. Per noi sono invece urgenti la messa in sicurezza dell’infrastruttura, il suo ammodernamento e la realizzazione delle corsie di emergenza”. Riguardo alla costituzione della società in house della Regione Toscana per la gestione dell’infrastruttura, che si chiamerà Toscana Strade, per Tegas è necessario “prima approfondire quali saranno le sue competenze. Siamo contrari agli sprechi e all’eccesso di burocrazia, per questo è necessario fare chiarezza visto anche l’attuale assetto con vari enti che hanno competenza su quelle che si definiscono strade regionali e di interesse regionale”.