Confartigianato Toscana sulla Gkn, Giusti: “Gravi conseguenze economiche e sociali. Sostegni veri a chi lavora e produce”

FIRENZE – Il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti interviene sul caso Gkn: “Si tratta di una situazione gravissima, gestita dai vertici aziendali senza responsabilità verso la comunità locale e che ha pesanti ripercussioni economiche e sociali. Oltre alla difficile situazione che vivono i lavoratori di Gkn e le loro famiglie, a cui esprimiamo la nostra vicinanza, c’è preoccupazione per le piccole e medie imprese dell’indotto che si trovano senza un importante committente”. Prosegue poi Giusti: “La Regione e le altre istituzioni hanno politiche che favoriscono gli investimenti delle grandi imprese ma in realtà il tessuto economico della nostra Regione si fonda sulle piccole e medie imprese. Occorre sostenere in modo adeguato chi davvero lavora e produce, le tante piccole imprese che sono in difficoltà per la crisi e vogliono ripartire. Il caso di Gkn porta a riflettere sull’importanza delle piccole aziende, dove i posti di lavoro si perdono di meno e che sono più vicine ai dipendenti e al contesto economico e sociale in cui svolgono le loro attività. Per questo vanno sostenute in percorsi di sviluppo e riorganizzazione”.