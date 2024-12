Confcommercio Toscana: il cordoglio e l’impegno dopo la tragedia di Calenzano

FIRENZE – Confcommercio Toscana esprime il più profondo cordoglio per le vittime della tragica esplosione del deposito Eni a Calenzano. “Questo drammatico evento mette in evidenza, ancora una volta, le criticità di un sistema che non sempre garantisce il livello di sicurezza necessario per proteggere le vite umane. La nostra vicinanza va alle famiglie colpite, […]

FIRENZE – Confcommercio Toscana esprime il più profondo cordoglio per le vittime della tragica esplosione del deposito Eni a Calenzano. “Questo drammatico evento mette in evidenza, ancora una volta, le criticità di un sistema che non sempre garantisce il livello di sicurezza necessario per proteggere le vite umane. La nostra vicinanza va alle famiglie colpite, ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tragedia. Siamo a fianco degli imprenditori associati che abbiano subito danni a seguito di questo grave incidente. A tal fine, i nostri legali sono già al lavoro per assicurare che i diritti di chi è stato colpito vengano tutelati e che siano riconosciuti gli indennizzi dovuti. In un momento così difficile – conclude la nota di Confcommercio Toscana – ribadiamo il nostro impegno per la sicurezza, la prevenzione e la protezione di tutti coloro che operano nel tessuto economico e sociale della nostra regione”.