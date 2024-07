Conferenza Zonale Firenze Nord-Ovest: l’assessore Federica Petti eletta all’unanimità

CAMPI BISENZIO – La Conferenza Zonale Firenze Nord-Ovest, nella seduta del 24 luglio, ha individuato nel Comune di Campi Bisenzio l’ente per il Coordinamento di educazione e scuola della zona, al fine di migliorare la qualità dell’istruzione e promuovere una maggiore collaborazione tra gli istituti. Nella stessa seduta è stata eletta all’unanimità come presidente della Conferenza la vice-sindaco del Comune di Campi Bisenzio con delega all’istruzione, Federica Petti, la quale sarà la delegata permanente del sindaco Andrea Tagliaferri. “La nomina dell’assessore Petti – ha detto Tagliaferri – rappresenta un passo importante verso una gestione unita delle politiche scolastiche a livello zonale. Federica ha sempre creduto nel valore dell’istruzione come pilastro fondamentale per il futuro delle nuove generazioni, in qualità di Sindaco pro tempore, non posso che esprimere la piena fiducia e il mio sostegno”. “Ringrazio i colleghi della Conferenza zonale e il presidente uscente Gabriele Scalini per il lavoro svolto in questi anni, – ha aggiunto Petti – è una nuova sfida per il nostro ente di cui siamo orgogliosi, e ringrazio i miei uffici per aver accolto il coordinamento con senso di dovere e competenza. La conferenza svolge un ruolo importante per la creazione della comunità educante e il mio scopo sarà quello di promuovere la collaborazione tra tutti i Comuni della zona, cercando di offrire servizi che rispondano alle nuove sfide che l’educazione e la scuola ci pone”.