Conferenze e osservazioni del cielo con la Società astronomica fiorentina

SESTO FIORENTINO – Proseguono le attività della Società Astronomica Fiorentina Aps sia presso la sede dell’Istituto Agnoletti che sul territorio fiorentino. Martedì 4 febbraio alle 21,15 nella sede sestese si terrà una conferenza su “ I telescopi e le loro ottiche” di Claudio Filipponi. L’11 febbraio alle 21.15 la sede sarà aperta per la serata osservativa aperta a tutti, mentre il 18 febbraio alle 21.15 la sede sarà aperta per i soci. Il 20 febbraio alle 21,15 al punto lettura di via degli Abeti a Firenze si terrà la conferenza dal titolo “La ricerca della vita nell’Universo” a cura di Franco Risca. Apertura della sede sestese riservata ai soci il 25 febbraio alle 21.15. Il 27 febbraio alle 21 serata osservativa alla Biblioteca Canova di Firenze.