Confermato il finanziamento per il restauro dello Stadio Franchi. “L’auspicio è la prima partita nell’impianto rinnovato nel 2026”

FIRENZE – “Passi concreti con il decreto del Ministero della cultura – ha spiegato la vice-presidente del consiglio comunale di Firenze, Maria Federica Giuliani presentando un question time al quale ha risposto l’assessore allo sport Cosimo Guccione – sono stati stanziati 95 milioni per il restyling dello stadio Artemio Franchi e per tutta la zona […]

FIRENZE – “Passi concreti con il decreto del Ministero della cultura – ha spiegato la vice-presidente del consiglio comunale di Firenze, Maria Federica Giuliani presentando un question time al quale ha risposto l’assessore allo sport Cosimo Guccione – sono stati stanziati 95 milioni per il restyling dello stadio Artemio Franchi e per tutta la zona del Campo di Marte. Ne abbiamo parlato tanto in questi mesi e, finalmente, è arrivata la conferma del Ministro Franceschini per Campo di Marte, una zona a grande vocazione sportiva. Sarà importante una sua sua complessiva risistemazione. Riguardo alle tempistiche è giusto fare il punto non solo per i cittadini che abitano nel Quartiere ma anche per tutta la città e per tutti i tifosi della Fiorentina”.

Come ha confermato l’assessore Guccione “i lavori dovranno iniziare entro dicembre 2023, così come tutti i progetti legati al Pnrr. Un passaggio importante perché il finanziamento europeo di 95 milioni servirà per il restyling del Franchi e per ridisegnare tutta la zona. È in corso il concorso internazionale di progettazione. Una prima fase è finita pochi mesi fa, la fase finale, tra gli otto finalisti è in corso e, tra fine febbraio ed inizio marzo, verrà individuato dalla giuria internazionale il progetto vincitore del concorso. L’amministrazione, a quel punto, sarà impegnata per la realizzazione di questo importante progetto”.

“Un’area importante che prevede lavori preziosi, ed attesi, che andranno a riqualificare un’intera area. L’auspicio è riuscire a fare la prima partita, nell’impianto rinnovato, nel 2026. E’ importante la collaborazione da parte del Ministero che assicurerà il coordinamento, insieme al nostro Comune – ha concluso Giuliani – delle attività relative all’approvazione del piano e degli interventi previsti. Credo sia stato un lavoro, grazie al sindaco Nardella, importante non solo per la zona del campo di Campo di Marte ma anche per Firenze e per tutti i tifosi della Fiorentina”.