Confesercenti e Confcommercio: “Con il prefetto un incontro proficuo e costruttivo”

FIRENZE – Si è svolto stamani l’incontro tra il prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, e le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, rappresentate dai rispettivi presidenti Claudio Bianchi e Aldo Cursano. “Si è trattato di un incontro proficuo e costruttivo, – si legge in una nota congiunta – nel corso del quale le due associazioni hanno espresso la loro seria preoccupazione per la situazione di assoluta incertezza nella quale la pandemia ha precipitato la categoria, ma hanno ribadito la loro distanza nei confronti di movimenti volti a sostenere iniziative “contra legem” come le aperture serali dei pubblici esercizi in contrasto con la normativa vigente. Confesercenti e Confcommercio sono per il rispetto delle regole, nonostante le misure restrittive in vigore siano spesso incomprensibili e fortemente penalizzanti per le imprese. Lavoriamo da sempre al fianco delle imprese e siamo, a tutti i livelli, alla ricerca di soluzioni concrete e coerenti per la sopravvivenza delle attività economiche. Soluzioni, però, che non vogliono in nessun modo provocare danni e conseguenze ulteriormente negative, come pesanti sanzioni pecuniarie o addirittura la chiusura delle attività. E questo incontro con il prefetto ne è la prova concreta”.

“Le nostre associazioni – continuano – rappresentano l’ultimo argine prima del caos, e lavoriamo per tutelare le legittime ragioni dei nostri rappresentati, cercando comunque di tenere calmi gli animi degli operatori più esasperati e non fomentare “movimenti di piazza. Chiediamo però alle istituzioni scelte coerenti: vogliamo che le imprese possano lavorare applicando le regole e i protocolli di sicurezza approvati, ottenendo i giusti indennizzi a fronte di chiusure imputabili a fattori esterni; chiediamo, infine, rispetto e dignità per il lavoro”.

Confcommercio e Confesercenti hanno illustrato al prefetto Guidi le problematiche del territorio: dagli affitti alla mancanza di turisti, passando dai problemi di sicurezza per il centro storico. Il Prefetto ha ribadito che terrà in ampia considerazione i punti presentati, che verranno trattati ai tavoli competenti a tutti i livelli. Con l’incontro di oggi, “si è consolidato un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca – conclude il comunicato – che proseguirà nelle prossime settimane e mesi in maniera costante per ottenere risultati concreti per le attività economiche e per l’intero territorio”.