Confesercenti: “Le imprese colpite nel week end pasquale senza alcun preavviso. Provvedimento assurdo e immotivato”

FIRENZE – “A primavera la chiusura del settore comportò nella nostra regione una perdita stimata in 500 milioni di euro, quella che inizierà domani rischia di consegnarci, al termine, un settore in via di estinzione”. Non usa certo mezze misure Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, in merito alla classificazione della nostra regione in zona arancione […]