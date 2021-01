Confesercenti: “L’intervento sull’asporto è quasi proibizionismo per bar e negozi di bevande, minimarket e GDO possono vendere”

FIRENZE – “Il divieto d’asporto, così come formulato nel nuovo Dpcm, è un intervento gravemente iniquo. Oltre alle imprese di somministrazione senza cucina – bar, caffetterie e simili – colpisce infatti anche i negozi specializzati in bevande, come le enoteche, dove non è prevista alcuna consumazione sul posto. Un divieto quasi da proibizionismo, se non […]

FIRENZE – “Il divieto d’asporto, così come formulato nel nuovo Dpcm, è un intervento gravemente iniquo. Oltre alle imprese di somministrazione senza cucina – bar, caffetterie e simili – colpisce infatti anche i negozi specializzati in bevande, come le enoteche, dove non è prevista alcuna consumazione sul posto. Un divieto quasi da proibizionismo, se non fosse che è limitato solo a pubblici esercizi e negozi specializzati: minimarket e grande distribuzione potranno infatti continuare tranquillamente a vendere bevande, anche alcoliche”: questo il commento di Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Firenze, a seguito della pubblicazione del testo del nuovo Dpcm.

“Si tratta – ha aggiunto – di una stortura da correggere immediatamente, perché rende ancora più insopportabile un divieto che è già di difficile comprensione. Si colpisce l’asporto per colpire gli assembramenti, che comunque continueranno anche con i bar e le enoteche chiuse per decreto. Le imprese sono ormai all’esasperazione, hanno bisogno di chiarezza per programmare l’attività. Nonostante non fosse sufficiente a recuperare quanto perso con le restrizioni, in questi mesi l’asporto ha permesso a molte attività di galleggiare. Oltre all’aspetto economico, il divieto di asporto, dopo le 18 per i bar, rischia anche di avere un impatto psicologico sugli imprenditori, che si vedono privati anche di quel poco di lavoro che era rimasto. Chiediamo rispetto e dignità per il nostro lavoro”.