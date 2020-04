Confesercenti: Oltre 1.000 firme in 2 ore per la campagna “vogliamo aprire”. Obiettivo 10.000

FIRENZE – Dare voce, raccogliendo le voci virtuali, distanti ma vicine, dei negozi, dei ristoratori, dei pubblici esercizi, degli albergatori, degli ambulanti, di parrucchieri ed estetiste e di tutti quelli che vogliono riaprire le proprie attività. E’ la nuova iniziativa di Confesercenti Toscana che ha raccontato le luci accese dei ristoratori toscani, la riconsegna delle chiavi ai sindaci, il movimento saracinesche, le videochiamate con 100 imprenditori, scritto al presidente del Consiglio e ai prefetti, incontrato parlamentari e politici. “Raccoglieremo qualunque idea, contributo e iniziativa che permetterà di fare un passo avanti per tornare alla normalità e la veicoleremo alle istituzioni, – ha commentato il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi – abbiamo chiesto che la Regione Toscana sostenesse la voglia di migliaia di imprese di riaprire in sicurezza e con chiarezza il presidente Rossi, il presidente Giani, molti assessori e tantissimi consiglieri hanno scelto di sostenere questo percorso. Andiamo avanti. Porteremo avanti la nostra azione di stimolo, di pungolo, di critica, giorno dopo giorno, inviando ogni giorno alla Regione le voci delle imprese e continueremo a sostenere e rappresentare ogni più piccola iniziativa, perché sappiamo che lo sforzo per trovare le migliori soluzioni è lo sforzo di tutti”. “E’ questa la sfida più impegnativa di sempre: come Confesercenti portare la piazza, le proteste, le manifestazioni, le paure e il grido di dolore di tante imprese dentro le Istituzioni, perché tutto questo diventi forza positiva per sostenere, insieme, che in Toscana si può e si deve ripartire prima possibile e in sicurezza” ha concluso Gronchi. “Su Confesercenti Toscana – si legge in una nota – si può trovare la campagna e darle forza con un gesto semplice ma potentissimo: una firma virtuale per dire tutti insieme #vogliamoriaprire”.