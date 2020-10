Confesercenti: “Proroga tavolini al 31 dicembre, un bel segnale di attenzione da Palazzo Vecchio”

FIRENZE – E’ arrivata a metà pomeriggio la notizia dell’accoglimento, da parte di Palazzo Vecchio, della richiesta avanzata da Confesercenti Città di Firenze, di proroga fino al prossimo 31 dicembre, delle autorizzazioni tavolini concesse gratuitamente, anche a seguito delle disposizioni del Governo nazionale, nel periodo immediatamente successivo al lockdown di marzo/maggio. “Si tratta di un importante segnale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale che, dopo il maxi taglio di imposte locali per oltre 30 milioni di euro, mette in campo una ulteriore operazione di sostegno alle attività”, commenta Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze.

“Come abbiamo avuto modo di sostenere anche negli ultimi giorni, l’occupazione tavolini all’esterno rappresenta, in questa drammatico periodo che stiamo attraversando, uno strumento di grande importanza per tenere in piedi tante attività (non solo per la cena ed aperitivo, ma anche per colazione/pranzo) e che potrebbe rivelarsi, d’ora in avanti, decisivo nell’evitare tante chiusure ed ulteriori processi di riduzione del personale. Non va infine trascurato il ruolo che hanno svolto e potranno svolgere queste autorizzazioni in funzione anti-Covid, evitando il reiterarsi di pericolosi assembramenti in pubblico: anche questo è un elemento che va valutato con estrema attenzione”, conclude Cannamela.