Confesercenti: “Saldi, partenza sprint. Il “ponte” della Befana traina il primo giorno di promozioni”

FIRENZE – Sono partiti oggi, 5 gennaio, a Firenze e nel territorio della Metrocittà i saldi invernali nelle oltre 2000 attività della Pmi moda abbigliamento e calzature. A poche ore dalla partenza arrivano i primi segnali positivi; sembrano, così, confermarsi i pronostici e la buona tendenza dei consumi verificata nel periodo delle festività natalizie. E’ auspicabile che nei prossimi giorni si confermi questo trend, che vede i consumatori privilegiare il negozio tradizionale rispetto al commercio elettronico.

Si può parlare di una partenza in linea con l’andamento degli anni pre Covid, sostenuta, almeno nel centro storico di Firenze, da consistenti flussi turistici presenti per il Ponte dell’Epifania. I saldi rappresentano il primo grande appuntamento commerciale del 2023 e uno tra i più attesi dai consumatori; rappresentano un tema di primaria importanza non solo per il settore abbigliamento, calzature e accessori ma anche per le altre attività di impresa. “Guardiamo con fiducia all’avvio dei saldi invernali 2022; comunque per fare un bilancio tangibile e meno approssimativo sull’andamento delle vendite occorrerà aspettare una decina di giorni, – commenta Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze – Il consiglio che possiamo dare dopo tanti anni di attività professionale è uno solo: per i saldi rivolgetevi al vostro commerciante di fiducia, potrete sicuramente trovare le migliori occasioni per il vostro budget di spesa, confrontando, in assoluta trasparenza, i prezzi “a saldo” con quelli “in stagione…”.

Qualche numero: 160 euro budget di spesa a persona, 30% media sconto primi giorni, 60 giorni la durata delle promozioni. Acquisti “top” e più gettonati: calzature donna, piumini, cappotti e giacconi, calzature uomo, abbigliamento in generale e soprattutto sportswear, accessori di pelletteria come borse e zaini, intimo.