Confesercenti Toscana: “Ponte del 1 maggio, l’incertezza meteo non frena gli arrivi dei turisti”

FIRENZE – I turisti in continuano a scegliere la Toscana e le stime per il lungo weekend del 1 maggio parlano di circa 500.000 pernottamenti, ma il tasso di occupazione delle strutture disponibili on line si ferma al 79%, ben 4 punti in meno rispetto al valore rilevato nello stesso periodo dello scorso anno. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio del Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti Toscana sulle principali piattaforme di prenotazione on line. “Di fatto sono le Città d’arte della Toscana a trainare il turismo del ponte del primo maggio, mentre subiscono una frenata importante mare e montagna, – ha detto Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana – le previsioni meteo non aiutano ma l’offerta di servizi ed esperienze delle nostre Città permette a chi sceglie la Toscana di avere molte alternative anche in caso di maltempo. Se fino a qualche anno fa poi, le prenotazioni arrivano comunque e con tempi ragionevoli, oggi si tende ad attendere l’ultimo minuto per capire meteo, costi e possibilità di visitare i luoghi preferiti con una selettività che però premia aree a forte vocazione turistica come la nostra regione”. In particolare, in base al monitoraggio del CTS di Firenze, l’occupazione media delle strutture ricettive delle città/centri d’arte si attesta al 90%. Per le località marine il tasso medio previsto è del 70%. Al di sotto della media regionale anche il tasso rilevato per le strutture della montagna (65%) e del termale (73%), invece per le località collinari la saturazione sale all’86%.