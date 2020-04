Confesercenti. Una campagna social per chiedere la riapertura già dal 4 maggio

CAMPI BISENZIO – Una campagna stampa e social per ribadire le giuste richieste della categoria di una riapertura, con tutti gli accorgimenti necessari, già dal 4 maggio. E’ questo il claim della campagna a cura di Confesercenti Toscana.

“Diamo così voce – ha detto il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi – alle migliaia di imprenditori del settore, spina dorsale del sistema produttivo della nostra regione, perché le aperture del settore alimentari siano estese all’intero comparto del commercio e dei servizi alla persona. Per questo abbiamo scritto al Presidente della Regione Enrico Rossi per sostenerci in questa battaglia a favore delle imprese del settore”.

Da parte della Presidenza nazionale, in una lettera al Presidente del Consiglio, è stata ribadita la piena ed immediata disponibilità ad adottare protocolli di sicurezza aggiuntivi, specifici per quella attività che richiedono adempimenti particolari (ristoranti, bar, ricettività, estetiste, parrucchieri).

“Vogliamo soluzioni – ha poi concluso Gronchi – che uniscano salute e ripartenza. Senza un’azione decisa rischiamo una catastrofe economica paragonabile a una guerra”.