Confesercenti. Vicinoesicuro.it per supportare i cittadini e i piccoli commercianti

CAMPI BISENZIO – Aiutare i cittadini ad individuare tutte quelle attività che effettuano consegne a domicilio e fornire agli esercenti, a costo zero, un luogo virtuale dove presentare la propria offerta.

Un’opportunità che Confesercenti Toscana mette a disposizione di tutti e che permette, da un lato, ai cittadini, alle famiglie, di restare a casa nel segno delle indicazioni ricevute dalle istituzioni per il Covid-19 ed ai commercianti di continuare la propria attività, offrendo un servizio diretto, porta a porta. Parliamo di iniziativa no-profit, progetto completamente gratuito, che offre una mappa navigabile di tutte le attività che intendono effettuare consegne a domicilio negozi di tutte le tipologie, alimentari, bar, ristoranti, edicole, lavanderie e altro ancora. Cliccando su “http://vicinoesicuro.it/” vicinoesicuro.it i cittadini possono scegliere la tipologia di attività di cui hanno bisogno, consultare le informazioni su modalità ed eventuali costi, contattare direttamente l’esercente.

I commercianti, registrandosi gratuitamente su vicinoesicuro, possono contemporaneamente aumentare la propria visibilità senza alcun investimento pubblicitario rispettando semplicemente quanto previsto dalle normative per la consegna a domicilio.

Si tratta di uno strumento innovativo capace di unire le necessità della piccola e media impresa del mondo del commercio e le aspettative dei cittadini, spiega il Presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi. Una modalità operativa dove si coniuga concretamente il #distantimauniti.