Conflitto in Ucraina, iniziative di solidarietà da parte del Comune e delle associazioni del territorio

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa si mobilita a sostegno della popolazione ucraina e lo fa lanciando una raccolta farmaci a partire da lunedì 7 marzo. Le donazioni potranno essere effettuate, consegnando farmaci non scaduti e integri, presso il palazzo comunale – Ufficio turistico, piano terra, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12. La tipologia di farmaci richiesti sono: emostatici, antidolorifici, anticoagulanti, antistaminici, antinfiammatori, antipiretici, Vac apparecchi e ricambi, kit per sutura e per trattamento ferite, bisturi monouso sterili, ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, disinfettanti (presidi medico-chirurgici) e per le mani, bende (coesiva, orlata, elastica, oculare, all’ossido di zinco), compressa garza 16 strati sterile 10×10 e compresse Tnt sterili e non sterili, medicazione sterile, cerottini sutura, guanti monouso e chirurgici sterili, pannoloni per adulti.

Alcune associazioni del territorio hanno promosso una raccolta di beni di prima necessità e di farmaci in particolare: la Misericordia di Lastra a Signa (consegne presso la sede in piazza Garibaldi), la Misericordia di Malmantile (consegne presso la sede in piazza Piave), l’istituto Scudi di San Martino (per informazioni contattare i numeri 3394429432 o 3332278918) il circolo Mcl Aurora di San Martino a Gangalandi (tutti i pomeriggi). Anche le farmacie del territorio promuovono raccolte di farmaci, chiedere direttamente presso le loro sedi.

Ricordiamo che questa sera i Comuni di Lastra a Signa e Signa organizzano una fiaccolata per la pace. La partenza dai rispettivi palazzi comunali è fissata alle 21.15 e il ritrovo dei due cortei sarà nel piazzale dello Stadio del Bisenzio dove si terranno gli interventi istituzionali.