Coni Firenze, aperte le iscrizioni ai corsi base per dirigenti e istruttori

FIRENZE – Aperte le iscrizioni ai corsi base del Coni della Scuola dello sport per dirigenti e istruttori: a comunicarlo il delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti (nella foto) e il coordinatore tecnico Mauro Naldini. Corsi che si svolgeranno a Firenze nel mese di novembre con la formula di tre lezioni per ogni singolo […]

FIRENZE – Aperte le iscrizioni ai corsi base del Coni della Scuola dello sport per dirigenti e istruttori: a comunicarlo il delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti (nella foto) e il coordinatore tecnico Mauro Naldini. Corsi che si svolgeranno a Firenze nel mese di novembre con la formula di tre lezioni per ogni singolo appuntamento per un totale di 9 ore e che sono rivolti ad aspiranti dirigenti e istruttori da poco inseriti negli organici societari e che svolgono attività nelle associazioni Asd –Ssd sia con le federazioni sportive nazionali che con gli enti di promozione. Le lezioni dei corsi saranno tenute da docenti della Scuola regionale dello sport del Coni e al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione alla presenza del presidente regionale del Coni Simone Cardullo e del vice-presidente della Scuola regionale dello sport Roberto Bresci.

Il corso dirigenti si svolgerà di sabato in queste tre date: 2 novembre presso la sede Coni di Firenze in via Irlanda, argomenti la società sportiva, ruolo, competenze e criticità – Organizzazione e gestione delle risorse umane. 23 novembre presso la sede degli Assi Giglio Rosso in viale Michelangelo a Firenze, argomenti tutela sanitaria e certificazioni – Sport e inclusione sociale – Fenomeni di bullismo, management e organizzazione eventi. 30 novembre presso l’U.S. Affrico in viale Manfredo Fanti a Firenze verranno trattati la riforma dello sport: nuovi aspetti gestionali e fiscali di una Asd/Ssd – Il lavoro sportivo (Co.Co.Co. e Partite Iva) – Safeguarding e modelli organizzativi.

Il corso istruttori, sempre di sabato, inizierà il 9 novembre presso la sede Coni di Firenze in via Irlanda: tematiche del lavorare in team i principi cardine, rapporto istruttore/atleta/famiglia/Fair-play. 16 novembre presso la sede Assi Giglio Rosso in viale Michelangelo a Firenze metodologia dell’allenamento, l’allenamento della forza. 30 novembre presso l’U.S. Affrico in viale Manfredo Fanti a Firenze la riforma dello sport: nuovi aspetti gestionali e fiscali di una Asd/Ssd – Il lavoro sportivo (Co.co.co. e Partite Iva) – Safeguarding e modelli organizzativi. Le domande dovranno pervenire alla sede del Coni Firenze tramite e-mail entro il mercoledì precedente l’inizio dei corsi all’indirizzo firenze@coni.it. Diritti di segreteria 5 euro. Per ulteriori informazioni firenze@coni.it – via Irlanda 5, Firenze.