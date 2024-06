Conoscere le Case museo di scrittori e musicisti a livello europeo? Della comunicazione se ne occuperà Marco Capaccioli

LASTRA A SIGNA – Al vice-presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, Marco Capaccioli, è stato affidato un prestigioso incarico internazionale: il coordinamento delle attività di comunicazione del Comitato Iclcm di Icom. A lui spetterà il compito di promuovere la conoscenza a livello europeo e non solo, dei musei e delle case museo di scrittori e musicisti: l’International Committee for Literary and Composers’ Museums è infatti la costola dell’organizzazione internazionale dedicata a queste specifiche realtà museali.

“Al vice-presidente Capaccioli vanno le mie più vive congratulazioni per questo incarico – dice Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria e del Comitato Iclcm – una riconferma del prezioso lavoro svolto in questi anni da Marco nel portare avanti con successo la linea comunicativa di questa associazione. Sono sicuro che saprà misurarsi anche con questa sfida internazionale, stimolando la promozione e la conoscenza delle case di scrittori e musicisti a più ampio raggio”.

“Ringrazio il comitato internazionale per la fiducia e la stima che mi hanno dimostrato affidandomi la direzione e il coordinamento delle attività di comunicazione dell’International Committee for Literary and Composers’ Museums di Icom, – afferma Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – sono consapevole che si tratta di un incarico delicato e di grande responsabilità: metterò a disposizione tutta l’esperienza maturata negli anni nel campo della comunicazione per amplificare la voce delle migliaia di case e musei letterari e musicali del mondo”.