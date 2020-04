Consegna a domicilio delle mascherine

La distribuzione sarà a cura delle associazioni che collaborano con il sistema di protezione civile del Comune. Gli addetti, muniti di tesserino di riconoscimento, lasceranno le mascherine, imbustate, nella cassetta delle lettere.

Nessuno è autorizzato ad entrare nelle case e la consegna sarà completamente gratuita. Si rinnova quindi l’invito a non far entrare in casa persone che dicono di consegnare mascherine per conto del Comune, la nostra distribuzione avverrà esclusivamente nelle cassette della posta. Nei prossimi giorni, sui canali di comunicazione del Comune, saranno comunicati i tempi di consegna zona per zona. Il Comune invita a seguire il sito internet del Comune e in particolare la pagina con tutti gli aggiornamenti relativi all’emergenza coronavirus; le pagine Facebook di Comune di Calenzano e Calenzano Post, il canale Whatsapp del Comune: inviare un messaggio con scritto “iscrizione” al numero 353 3590041 e la APP Municipium, disponibile sia per android che per iOS sul proprio app store