Consegna e montaggio mobili per Mondo Convenienza, con l’ok dei sindacati entra in vigore il nuovo contratto

CAMPI BISENZIO – Dal 1 marzo scorso le aziende appaltatrici che svolgono il servizio di consegna e montaggio mobili per conto di Mondo Convenienza hanno iniziato ad applicare il Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione. Il testo è entrato ufficialmente in vigore dopo che le sigle confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno sciolto positivamente le ultime riserve sull’accordo sottoscritto a Roma lo scorso 17 gennaio, nel corso di un incontro con le aziende dell’Associazione Nazionale Servizi Integrati (ANSI), che riunisce le imprese della filiera di trasporto e montaggio mobili per Mondo Convenienza. “Anche questa volta – dice Andrea D’Angelo, presidente di ANSI – il dialogo e il confronto costruttivo si sono dimostrati gli strumenti migliori per gestire la dialettica tra lavoratori, sindacati e imprese. Con l’entrata in vigore di questo accordo l’obiettivo è costruire un futuro solido e competitivo per le nostre aziende, e una crescente modernizzazione del settore”.