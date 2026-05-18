Consegnati mille euro alla Fondazione Bacciotti da Apice Libri

SESTO FIORENTINO – Consegnati 1000 euro alla Fondazione Tommasino Bacciotti grazie al libro “Storie di Fiorentina. Aneddoti, personaggi e uno storico scudetto”, pubblicato dalla casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle. Un volume scritto da Giacomo Cialdi e da Roberto Romoli, presidente dell’associazione Storia Viola, che ripercorre la storia della Fiorentina attraverso aneddoti, personaggi e il ricordo dello storico scudetto del 1969, con prefazioni di Giancarlo Antognoni e Moreno Roggi. Fin dall’uscita del volume la casa editrice aveva previsto di devolvere il ricavato alla Fondazione Tommasino Bacciotti, realtà impegnata nell’accoglienza delle famiglie che hanno i bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Meyer. Sabato scorso si è svolto l’incontro con Paolo Bacciotti, “l’unico 10” Giancarlo Antognoni e Roberto Romoli, nel corso del quale l’editore ha consegnato l’assegno alla Fondazione. “Il libro – dichiara Stefano Rolle – non rappresenta soltanto un omaggio alla memoria sportiva viola, ma anche un esempio di come l’editoria, se abbinata a personaggi noti e di grande spessore morale, possa diventare occasione di partecipazione e sostegno concreto verso chi opera quotidianamente nel sociale”.