Consegnava eroina su appuntamento spostandosi in tramvia: pusher arrestato dalla Polizia

FIRENZE – Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un altro spacciatore di eroina: questa volta si tratta di un cittadino nigeriano di 32 anni. Il pusher, già noto alle Forze di Polizia, è stato sorpreso all’opera alla fermata della tramvia Aldo Moro a Scandicci dagli agenti del Commissariato di Rifredi. Nelle ultime settimane la Polizia aveva già denunciato e, in alcuni casi, arrestato alcuni spacciatori, finiti in manette proprio nei pressi della linea tramviaria cittadina. Così, questa volta, per contrastare il fenomeno dello spaccio, gli investigatori di Rifredi si sono mimetizzati proprio tra i passeggeri della tramvia. La persona che di lì a poco sarebbe stata arrestata, ha attirato subito la loro attenzione alla fermata Muratori: gli stessi agenti lo avevano denunciato per spaccio lo scorso novembre. I poliziotti sono tuttavia riusciti a non farsi accorgere della loro presenza. Arrivato alla fermata Aldo Moro il sospetto è sceso e si è incontrato con un uomo: sotto gli occhi degli agenti ha tirato fuori dalla bocca una dose di eroina e l’ha consegnata a quello che poi si è rivelato essere un suo cliente. A questo punto il pusher è risalito sulla tramvia verso il centro cittadino, mentre il cliente si è allontanato percorrendo però pochi metri: entrambi sono stati fermati dalla Polizia. I due, che sulla base di quanto ricostruito si erano dati un appuntamento telefonico “al solito posto”, si erano passati di mano una dose di eroina in cambio di 10 euro.