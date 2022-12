Consiag cerca un giurista: la società partecipata ha indetto una selezione. Ecco come candidarsi

PRATO – Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni delle province di Prato, Pistoia e Firenze, ha indetto una selezione per formare una graduatoria a cui attingere. In particolare una selezione per impiegato addetto all’area legale e appalti: le domande dovranno arrivare entro il 15 gennaio 2023 con la […]

PRATO – Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni delle province di Prato, Pistoia e Firenze, ha indetto una selezione per formare una graduatoria a cui attingere. In particolare una selezione per impiegato addetto all’area legale e appalti: le domande dovranno arrivare entro il 15 gennaio 2023 con la possibilità di conferma a tempo indeterminato.

Fra i requisiti richiesti la laurea in una delle classi sottoelencate: LMG/01 Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 22/s Laurea Specialistica Giurisprudenza; 102/s Laurea Specialistica Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica. Le domande e gli avvisi sono scaricabili al link

http://www.consiagservizicomuni.it/amm-trasparente/reclutamento-del-personale, in cui sono evidenziati anche i requisiti richiesti per la selezione (titolo di studio, patenti e così via dicendo). La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice utilizzando i modelli allegati agli avvisi e inoltrata entro e non oltre le scadenze riportate. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici e di quanto richiesto dall’avviso, oltre alla fotocopia di un documento di identità valido e della patente di guida.