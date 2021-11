Consiag cerca un tecnico per gli impianti energetici a Prato: prorogata la scadenza per le domande

PRATO – Consiag Servizi Comuni ha aperto una selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un tecnico degli impianti energetici a Prato. Prorogata la scadenza per le domande al 26 novembre. Tra i requisiti minimi obbligatori diploma di maturità in una delle seguenti materie: meccanica, impiantistica ed energia con esperienza lavorativa minima di […]

PRATO – Consiag Servizi Comuni ha aperto una selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un tecnico degli impianti energetici a Prato. Prorogata la scadenza per le domande al 26 novembre.

Tra i requisiti minimi obbligatori diploma di maturità in una delle seguenti materie: meccanica, impiantistica ed energia con esperienza lavorativa minima di almeno 2 anni in aziende del settore energetico, con mansioni inerenti la gestione di impianti termici; oppure laurea triennale in ingegneria industriale – indirizzo meccanica (classe di laurea l-9) oppure laurea triennale in ingegneria industriale – indirizzo energetica (classe di laurea l-9) con esperienza lavorativa minima di almeno 1 anno in aziende del settore energetico, con mansioni inerenti la gestione di impianti termici; oppure laurea magistrale in ingegneria meccanica (classe di laurea LM-33) oppure laurea magistrale in ingegneria energetica (classe di laurea LM-30).

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato all’avviso, scaricabile dal sito http://www.consiagservizicomuni.it/amm-trasparente/reclutamento-del-personale e inoltrata entro e non oltre il 26 novembre. Gli altri requisiti per poter partecipare possono essere trovati all’interno dell’avviso di selezione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici e di quanto richiesto dall’avviso, oltre alla fotocopia di un documento di identità valido e della patente di guida del sottoscrittore.