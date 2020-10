Consiag: prorogata scadenza domande per impiegato amministrativo-contabile

CAMPI BISENZIO – Prorogata la scadenza al 16 ottobre, per la presentazione delle domande per l’avviso per la formazione di un elenco di candidati idonei per il profilo di impiegato amministrativo-contabile pubblicato sul sito internet www.consiag.it.Requisiti minimi obbligatori richiesti: essere maggiorenni; essere in possesso di una laurea magistrale in Economia e Commercio o Scienze dell’Economia; […]

CAMPI BISENZIO – Prorogata la scadenza al 16 ottobre, per la presentazione delle domande per l’avviso per la formazione di un elenco di candidati idonei per il profilo di impiegato amministrativo-contabile pubblicato sul sito internet www.consiag.it.

Requisiti minimi obbligatori richiesti: essere maggiorenni; essere in possesso di una laurea magistrale in Economia e Commercio o Scienze dell’Economia; un’esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore contabilità generale in aziende e/o presso studi commerciali, con esperienza in analisi di bilancio e produzione di relativi report; ottima padronanza di Office e buona conoscenza della lingua inglese; essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore. Il rapporto eventualmente instaurato sarà a tempo determinato ma potrà essere prorogato, ovvero confermato a tempo indeterminato.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allega- to al bando scaricabile sul sito di Consiag, nella sezione Lavora con noi: http://www.consiag.it/wp-content/ uploads/riapertura2-avviso-sel-Consiag.pdf ed inoltrata esclusivamente tramite e-mail, entro e non oltre il 16/10/2020 al seguente indirizzo: [email protected] Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, nonché la copia del documento di identità in corso di validità. Per tutte le informazioni si consiglia di visitare il portale web di Consiag