Consiag. Prorogati i termini per la presentazione delle candidature

CAMPI BISENZIO – E’ ststo prorogato al 15 settembre, il termine per la presentazione delle candidature alle selezioni per il profilo di impiegato amministrativo -contabile pubblicato sul sito di Consiag ( www.consiag.it [1] [1 [1]]). Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato e potrà essere prorogato, o confermato a tempo indeterminato. La posizione lavorativa […]

CAMPI BISENZIO – E’ ststo prorogato al 15 settembre, il termine per la presentazione delle candidature alle selezioni per il profilo di impiegato amministrativo -contabile pubblicato sul sito di Consiag ( www.consiag.it [1] [1 [1]]). Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato e potrà essere prorogato, o confermato a tempo indeterminato. La posizione lavorativa si rivolge alle persone che hanno raggiunto la maggiore età e conseguito la Laurea magistrale in Economia e Commercio o Scienze dell’Economia (CL – LM-56, LM-77, 84/S, 64/S). È inoltre richiesta un’esperienza di almeno due anni nel settore contabilità generale in aziende e/o presso studi commerciali, con esperienza in analisi di bilancio e produzione di relativi report. Oltre al possesso della patente B (o superiore) sono richieste delle conoscenze specifiche, in particolare, un’ottima padronanza di Office, la buona conoscenza della lingua inglese, e competenze di bilancio complesse, dei principi contabili nazionali e IAS – IFR, nonché una pratica consolidata con le tematiche fiscali connesse.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al Bando e inoltrata, esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo: [email protected] entro, e non oltre, il giorno 15 settembre. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa e dovrà pervenire congiuntamente al proprio curriculum, datato, sottoscritto e completato dei dati anagrafici, nonché la copia del documento di identità in corso di validità.

Qualora il numero delle domande pervenute risulti superiore a 30 Consiag Spa si riserva la facoltà di prevedere una prova di preselezione. Alle successive prove d’esame saranno ammessi i primi 30 classificati e consisteranno in una prova scritta e/o teorico pratica e in un colloquio individuale. La graduatoria finale degli idonei potrà essere utilizzata per esigenze che dovessero insorgere nei 18 mesi successivi alla conclusione delle procedure selettive, per la copertura di posizioni lavorative per le quali siano richiesti profili e requisiti analoghi.

Per consultare il regolamento, i requisiti richiesti e scaricare la domanda di ammissione alla selezione consultare il seguente link: http://www.consiag.it/lavora-con-noi/