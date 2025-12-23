Consiag Servizi Comuni apre una doppia selezione di personale: si assumono un impiegato tecnico e un amministrativo

PRATO – Un impiegato tecnico, da assegnare ai servizi Infrastrutture Viarie, Gestione Beni Immobili e Servizi Cimiteriali, e un impiegato amministrativo da destinare all’ufficio al pubblico nell’ambito del servizio Gestione Sosta e Permessi. Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di fornire servizi in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia, ha […]

PRATO – Un impiegato tecnico, da assegnare ai servizi Infrastrutture Viarie, Gestione Beni Immobili e Servizi Cimiteriali, e un impiegato amministrativo da destinare all’ufficio al pubblico nell’ambito del servizio Gestione Sosta e Permessi. Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di fornire servizi in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia, ha indetto due selezioni per la ricerca di personale così da ampliare l’organico aziendale. Due ricerche mirate che vogliono dare risposta all’aumento delle attività fornite in favore dei Comuni soci.

Per quanto riguarda la figura di impiegato tecnico da assegnare al servizio infrastrutture viarie, gestione beni immobili e servizi cimiteriali si tratta di una posizione a tempo indeterminato, con inquadramento nel quinto livello del Ccnl Gas-Acqua dell’8 maggio 2025. La graduatoria, come stabilito nell’avviso di selezione, avrà una validità di 18 mesi dal momento della pubblicazione e potrà servire per colmare le esigenze di personale che dovessero insorgere nel prossimo anno e mezzo, andando a coprire posizioni analoghe o similari a quella richiesta nell’avviso di selezione.

Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesta: la laurea triennale in ingegneria civile o edile, oppure la laurea magistrale in architettura e ingegneria edile, o la laurea specialistica del vecchio ordinamento equiparate alle classi di laurea magistrale in precedenza specificate (le singole classi sono specificate nell’avviso). Il titolo di studio deve essere accompagnato da almeno 18 mesi di esperienza in: cantieri edili e/o stradali con mansioni di tenuta libri contabili di cantiere, report di committenza/clienti/fornitori, assistenza alla direzione lavori, al coordinamento alla sicurezza e coordinamento di squadre operative, organizzazione e coordinamento lavori e servizi cimiteriali, professionali per servizi di architettura. In alternativa si può essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio – CAT o del diploma di geometra. In questo caso però sono richiesti cinque anni di esperienza nei cantieri sopra specificati.

L’impiegato amministrativo, invece, è selezionato per l’inserimento nell’ufficio al pubblico – Gestione sosta e permessi. L’inquadramento in questo caso sarà del 2° livello del Ccnl Gas – Acqua, con posizione a tempo determinato ma con possibilità di conferma a tempo indeterminato. Tra i requisiti richiesti, anche in questo caso espressamente indicati nell’avviso di selezione, vi è il possesso del diploma quinquennale accompagnato da un’esperienza, di almeno 6 mesi, come addetto amministrativo dedicato alle relazioni con il pubblico.

Gli ulteriori requisiti richiesti e le modalità di svolgimento delle procedure selettive nonché tutte le ulteriori informazioni inerenti sono consultabili all’indirizzo https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html. Le domande di ammissione alle selezioni, scaricabili al link sopra indicato, dovranno essere inviate entro e non oltre domenica 11 gennaio 2026 al seguente indirizzo e-mail (pena l’inammissibilità della candidatura): selezioni@consiagservizicomuni.it. Le richieste dovranno vedere allegati i documenti espressamente richiesti dall’avviso di selezione, tra cui il curriculum vitae sottoscritto e il documento di identità.