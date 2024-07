Consiag Servizi Comuni cerca due apprendisti e un tecnico di impianti elettrici e tecnologici

PRATO – Dopo avere aperto nei primi mesi del 2024 selezioni per sette figure professionali fra tecnici, operai e apprendisti, continua anche nel periodo estivo la campagna di assunzioni di Consiag Servizi Comuni. La società che si occupa di effettuare servizi in favore delle amministrazioni comunali dell’area metropolitana e che da anni vede crescere i […]

PRATO – Dopo avere aperto nei primi mesi del 2024 selezioni per sette figure professionali fra tecnici, operai e apprendisti, continua anche nel periodo estivo la campagna di assunzioni di Consiag Servizi Comuni. La società che si occupa di effettuare servizi in favore delle amministrazioni comunali dell’area metropolitana e che da anni vede crescere i propri settori di intervento, adesso ha aperto altre tre selezioni. Si tratta di un tecnico di impianti elettrici e tecnologici, di un apprendista operaio sempre di impianti elettrici e tecnologici e di un apprendista tecnico nelle medesime mansioni operative.

La posizione che richiede maggiori qualifiche è quella del tecnico di impianti elettrici e tecnologici. Il primo classificato sarà assunto a tempo indeterminato, inquadrato nel quinto livello del contratto nazionale Gas – Acqua e sarà inserito nella squadra di tecnici attualmente in servizio in azienda. Potrà collaborare alla progettazione e alla direzione lavori, oltre al coordinamento di squadre operative e ad altre attività inerenti alla gestione e alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e tecnologici.

Le altre due posizioni sono invece rivolte a persone che vogliono fare esperienza in un contesto professionale stimolante e innovativo. Una selezione rivolta anche a coloro che da poco hanno terminato il percorso alla scuola superiore e che si vogliono subito affacciare nel mercato del lavoro. Come detto, quello di apprendista operaio di impianti elettrici e tecnologici è un profilo interessante per i giovani, anche neo-diplomati, in cerca di una formazione specifica e coordinata. L’azienda attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante offre non soltanto un posto di lavoro ma una formazione completa per il raggiungimento di una qualifica professionale. L’inquadramento finale sarà quello previsto per il terzo livello del contratto nazionale Gas – Acqua. Lo stesso discorso vale anche per l’apprendista tecnico di impianti elettrici e tecnologici: la possibilità qui è quella di ricevere una formazione coordinata e completa verso un inquadramento finale previsto del quarto livello del contratto nazionale Gas – Acqua.

Per iscriversi a uno dei tre bandi bisogna accedere al seguente link: https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html. Le candidature andranno presentate entro e non oltre il 31 luglio (per le due posizioni di apprendista si tratta della proroga di un bando aperto precedentemente) mentre le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo selezioni@consiagservizicomuni.it.