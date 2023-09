Consiag Servizi Comuni cerca un esperto contabile a tempo indeterminato. Domande entro il 9 ottobre

PRATO – Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni della zona, ha indetto una selezione per la ricerca di personale, volta all’assunzione di candidati idonei per il profilo di esperto contabile da inserire nell’area amministrativo-contabile Fra i principali requisiti come titolo di studio è richiesto la laurea magistrale […]

PRATO – Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni della zona, ha indetto una selezione per la ricerca di personale, volta all’assunzione di candidati idonei per il profilo di esperto contabile da inserire nell’area amministrativo-contabile Fra i principali requisiti come titolo di studio è richiesto la laurea magistrale in Economia e commercio o scienze dell’Economia (classi LM-56 o LM-77) oppure lauree equipollenti ai sensi dei precedenti ordinamenti e la patente B. Per il primo classificato è prevista l’assunzione a tempo indeterminato e la retribuzione prevista è quella del 7° livello del CCNL gas acqua.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere inviata entro e non oltre il prossimo 9 ottobre in carta semplice utilizzando il modello allegato (Allegato 1) all’avviso, scaricabile dal sito https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html ed inoltrata esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo: selezioni.csc@estraspa.it. I requisiti per poter partecipare possono essere trovati all’interno degli avvisi di selezione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici e di quanto richiesto dagli avvisi, oltre alla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.