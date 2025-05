Consiag Servizi Comuni cerca una nuova sede. E continua ad assumere: c’è un’altra selezione aperta 

PRATO – Prosegue il percorso di crescita di Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di compiere attività in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia. In quest’ottica arrivano una manifestazione di interesse per la ricerca di una nuova sede e un avviso di selezione per l’assunzione di un […]

PRATO – Prosegue il percorso di crescita di Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di compiere attività in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia. In quest’ottica arrivano una manifestazione di interesse per la ricerca di una nuova sede e un avviso di selezione per l’assunzione di un operaio addetto alla manutenzione di impianti elettrici. Partendo dalla manifestazione di interesse, Consiag Servizi Comuni è alla ricerca di un edificio o di terreno edificabile nel territorio del Comune di Prato da destinare a sede aziendale e magazzino. La ricerca è la diretta conseguenza del percorso di crescita avvenuto negli ultimi anni che ha visto aumentare incarichi, settori di intervento e organico. L’avviso è stato pubblicato sul sito internet della società: https://www.consiagservizicomuni.it/area_letturaNotizia/557989/pagsistema.html. Qui si potranno trovare tutte le specifiche tecniche richieste.

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata dai proprietari dell’immobile o del terreno entro la mezzanotte di domenica 18 maggio attraverso una Pec all’indirizzo consiagservizicomuni@cert.consiagservizicomuni.it. Eventuali domande di chiarimento andranno inviate al medesimo indirizzo Pec. Ricordiamo che i locali a uso uffici dovranno avere una superficie utile compresa tra i 1000 e i 1500 metri quadri. I locali a uso magazzino, invece, dovranno avere una superficie utile compresa fra i 1500 e i 2000 metri quadrati. “L’avviso – precisa la società – ha carattere esclusivamente esplorativo e conoscitivo, finalizzato all’individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa e non vincola in alcun modo Consiag Servizi Comuni”.

Spostandoci all’avviso di selezione, la società di via Panziera cerca un operaio addetto agli impianti elettrici. Il contratto sarà a tempo indeterminato, con inquadramento di secondo livello del contratto nazionale Gas – Acqua. I requisiti richiesti sono la licenza media inferiore con almeno 2 anni di esperienza professionale nel settore elettrico e/o elettronico, oppure il diploma o qualifica professionale inerente al settore elettrico e/o elettronico purché in possesso di almeno 1 anno di esperienza nel settore. Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro mercoledì 14 maggio, inviando la documentazione richiesta all’indirizzo di posta elettronica: selezioni@consiagservizicomuni.it. Il bando è consultabile sul sito aziendale: https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html.