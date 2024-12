Consiag Servizi Comuni: si sposta in via Magnolfi l’ufficio al pubblico per il rilascio dei permessi per la sosta, Ztl e disabili

PRATO – Gli uffici al pubblico per il rilascio dei permessi per la sosta, Ztl e disabili di Consiag Servizi Comuni si trasferiscono da via Ugo Panziera 18 e dal sottopasso della stazione del Serraglio in via Magnolfi 73/A. L’inaugurazione della nuova sede si è tenuta oggi alla presenza degli assessori Cristina Sanzò (mobilità) e Diego Blasi […]

PRATO – Gli uffici al pubblico per il rilascio dei permessi per la sosta, Ztl e disabili di Consiag Servizi Comuni si trasferiscono da via Ugo Panziera 18 e dal sottopasso della stazione del Serraglio in via Magnolfi 73/A. L’inaugurazione della nuova sede si è tenuta oggi alla presenza degli assessori Cristina Sanzò (mobilità) e Diego Blasi (centro storico) insieme all’amministratore unico di Consiag Servizi Comuni Filadelfo Spinella e alla direttrice Maria Tripoli. “Un ringraziamento sentito va a Consiag Servizi per aver condiviso con l’amministrazione la scelta di raggruppare in via Magnolfi una serie di servizi, – ha detto l’assessore Sanzò – il raggruppamento e la centralizzazione di questi servizi in una via come questa esemplifica a pieno l’intenzione di questa amministrazione di garantire tutte le funzioni possibili a coloro che frequentano il centro storico. Ricordo infine che per i disabili c’è la possibilità del parcheggio gratuito al Serraglio ed è stato aumentato di un posto anche quello in via Cavallotti”.

“Portare le funzioni e i servizi principali all’interno delle mura, soprattutto nelle vie un po’ più complicate come questa, è una strategia dell’amministrazione comunale volta a rigenerare il centro, – ha aggiunto l’assessore Blasi – per noi la rigenerazione urbana passa anche da questo, non solo dalla riqualificazione degli spazi commerciali. Ci tengo molto a ringraziare Consiag Servizi e tutti coloro che opereranno all’interno di questo spazio”. “Con questo nuovo sito abbiamo aggregato una serie di servizi finora spezzettati migliorando quindi i servizi stessi per la cittadinanza, – ha detto l’amministratore unico di Consiag Servizi Comuni Filadelfo Spinella – siamo soddisfatti di questa operazione che oltretutto serve anche a riqualificare ancora di più questa strada. Ringrazio in particolare l’ingegnere Lorenzo Bacci che è stato attivissimo e disponibile a rendere questo ambiente il più accogliente possibile”.

Lo spostamento delle attività degli uffici avverrà progressivamente: giovedì 12 dicembre ha aperto presso la nuova sede l’ufficio rilascio contrassegni disabili, mentre l’ufficio al pubblico del Serraglio si trasferirà successivamente a partire da sabato 21 dicembre. Restano invariate le modalità di richiesta informazioni e gli orari di apertura al pubblico: ufficio informazioni, rilascio permessi e vendita abbonamenti per la sosta e accesso alla Ztl: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.45 e dalle 14 alle 17.30 e il sabato dalle 8.15 alle 13; ufficio rilascio contrassegni disabili: riceve solo su appuntamento da prenotare telefonando al numero 0574 870560 (opzione 1) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13. Negli stessi giorni e orari è possibile contattare l’ufficio per la richiesta di informazioni sui permessi disabili.