Consiglio. Adottata la variante al regolamento urbanistico “Area ex Longinotti”

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha adottato, nel corso della seduta dello scorso 12 maggio, la variante al vigente Regolamento Urbanistico “Area ex Longinotti”. I voti favorevoli sono stati venti (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Gruppo Misto), tre gli astenuti (Forza Italia, Insieme Cambiamo Sesto – Per Sesto Bene Comune, Movimento 5 Stelle).

In seguito alla pubblicazione del relativo avvisto sul BURT, avvenuta ieri, mercoledì 26 maggio, decorre il termine di 30 giorni per le osservazioni che potranno essere presentate entro il prossimo 25 giugno a mano, presso l’Ufficio Protocollo in piazza Vittorio Veneto 1, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e via PEC, all’indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.

La documentazione è consultabile sul sito istituzionale, nella sezione relativa ai procedimenti urbanistici in corso, e presso gli uffici del Servizio Pianificazione Territoriale in via Dante Alighieri 8.