Consiglio. Approvata la mozione del M5S di “rinviare l’acquisto degli F35”

SESTO FIORENTINO – Approvata all’unanimità dal Consiglio di ieri 27 maggio, la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle con la quale si chiedeva di sostenere la richiesta presentata in Parlamento da 50 senatori del Moviemtno 5 Stelle di rinivare di un anno l’acquisto degli F35

“Ringraziamo tutti i gruppi consiliari presenti nell’aula virtuale al momento delle votazione: Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Insieme cambiamo Sesto- Per Sesto Bene Comune – si legge in una nota della consigliera Flora Russo del M5S – La moratoria chiede di destinare circa un miliardo di euro al potenziamento dei Corpi Sanitari di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri oltre che del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, già impegnati in prima linea durante questa emergenza sanitaria,, investendo in personale, strumenti e sistemi dual use utilizzabili a supporto della popolazione civile in caso di emergenze Crediamo che l’acquisto di strumenti di morte, come i cacciabombarderi F35 non dovrebbe mai essere una prioirtà per il nostro Paese e che andrebbe rivisto lo stesso concetto di Difesa, ma a maggior ragione in questo periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale riteniamo doveroso e necessario ridefinire le priorità della spesa pubblica.

Dell’approvazione soddisfatto anche il senatore Gianluca Ferrara, primo firmatario della mozione presentata in Parlamento. “Ringrazio di cuore la consigliera comunale Russo Flora – si legge nella nota – per il grande lavoro portato avanti e tutte le forze politiche che hanno appoggiato questa importante iniziativa. Mi auguro che la stessa sensibilità, compattezza e determinazione si possa presto replicare anche a livello nazionale”.