Consiglio. Approvata la mozione di FdI su spazi contigentati per giochi inclusivi

CALENZANO – Il Consiglio comunale di oggi 25 maggio ha approvato all’unanimità la mozione, emendata, presentata dal Consigliere di Fdi Americo D’Elia che chiedeva spazi contingentati e giochi inclusivi per i bambini disabili. La mozione puntava l’attenzione sulla necessità di fornire spazi giochi per i bambini “che hanno avuto molte più difficoltà e problemi nel rispettare le misure di contenimento del Dpcm 4 Marzo 2020”. “Rispettare le distanze di sicurezza, l’utilizzo di protezione personale non sono regole che possono essere osservate da tutti, – ha detto D’Elia – comportando in tal senso limitazioni non solo alla libertà delle persone disabili ma anche a quella dei loro familiari .Per questo avevo chiesto di impegnare il sindaco e la giunta di individuare spazi aperti, giardini, aree pubbliche aperte e protette per bambini affetti da disabilità da inserire vicino a quelli già esistenti per non creare disparità tra bambini. La mozione con soddisfazione è stata approvata con l’emendamento di inserire nel contesto della prossima redazione del Piano operativo Comunale(POC) e all’interno del pianoper l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e dargli attuazione. Ringrazio i colleghi che e la Giunta che hanno dimostrato grande sensibilità verso un tema a noi così caro”.