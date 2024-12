Consiglio, approvata una mozione della Lega sui lavori in piazza Ghiberti e al parcheggio di via Ciompi

SESTO FIORENTINO – La riqualificazione del parcheggio di via dei Ciompi e della piazza Ghiberti sono stati richiesti da una mozione presentata dalla Lega al consiglio comunale e approvata all’unanimità nell’ultima seduta. Nella prima mozione si richiede di interventire sull’area del parcheggio di via dei Ciompi lasciata “in stato di abbandono per quasi 40 anni”. I […]

SESTO FIORENTINO – La riqualificazione del parcheggio di via dei Ciompi e della piazza Ghiberti sono stati richiesti da una mozione presentata dalla Lega al consiglio comunale e approvata all’unanimità nell’ultima seduta. Nella prima mozione si richiede di interventire sull’area del parcheggio di via dei Ciompi lasciata “in stato di abbandono per quasi 40 anni”. I lavori di risistemazione dovranno interessare la pavimentazione adesso sconnessa, migliorare l’illuminazione e, chiede la mozione, “valutare l’ampliamento del parcheggio, rispondendo alle esigenze del quartiere”. “Questa mozione – dice Daniele Brunori consigliere della Lega – è nata dalle segnalazioni dei cittadini ed è stata il frutto di un dialogo costruttivo con la maggioranza, che ha mostrato apertura e capacità di ascolto”. È emblematico che, ancor prima della discussione in consiglio, siano stati effettuati i primi interventi per rattoppare alcune buche storiche del parcheggio: un segno tangibile dell’efficacia del lavoro condiviso. “Il nostro ruolo come opposizione è quello di ascoltare i cittadini, raccogliere le loro segnalazioni e portarle all’attenzione del consiglio. – precisa Brunori – Quando la maggioranza, con umiltà e volontà, accoglie queste istanze e lavora per tradurle in soluzioni, ne guadagna tutta la comunità. È proprio quello che è accaduto in questo caso: non ci sono vincitori o vinti, ma un chiaro segnale che il dialogo può produrre risultati concreti”.

La mozione sulla riqualificazione di via dei Ciompi, spiega la Lega “è nata dalle segnalazioni dei cittadini ed è stata il frutto di un dialogo costruttivo con la maggioranza, che ha mostrato apertura e capacità di ascolto. È emblematico che, ancor prima della discussione in consiglio, siano stati effettuati i primi interventi per rattoppare alcune buche storiche del parcheggio: un segno tangibile dell’efficacia del lavoro condiviso”. La seconda mozione riguarda la riqualificazione di piazza Ghiberti, uno spazio amato ma purtroppo trascurato. Con il documento approvato l’impegno da parte dell’amministrazione comunale è di rifare la pavimentazione, per garantire la sicurezza dei pedoni e ciclisti, incrementare l’illuminazione, soprattutto nelle ore serali, e ripensare le attrezzature ludiche, spesso danneggiate e non più adeguate. “Piazza Ghiberti non è solo un luogo fisico, ma un simbolo della comunità sestese. – afferma Brunori – Con questa mozione, vogliamo restituirle il ruolo che merita: quello di un punto di riferimento sicuro e accogliente per bambini, famiglie e residenti. Questi risultati sono stati possibili grazie alla collaborazione tra le parti. Un ringraziamento particolare va alla capogruppo del Pd, Ilaria Armeni, per la sua disponibilità al dialogo, al consigliere Adamo, il ‘negoziatore’ che ha lavorato per trovare un punto di equilibrio, e alla vicesindaco Pecchioli, che ha saputo ascoltare e dialogare”.

“Questa esperienza – conclude la Lega – dimostra che, quando ognuno svolge il proprio ruolo l’opposizione nel segnalare le criticità e la maggioranza nell’affrontarle e risolverle, non vince un partito, ma vince Sesto Fiorentino. Continueremo a lavorare con questo spirito, raccogliendo le istanze dei cittadini, proponendo soluzioni concrete e vigilando affinché gli impegni presi vengano rispettati. È così che si costruisce una città migliore, insieme. Da parte nostra, ascolteremo con ancora più fiducia e voglia i cittadini e le loro istanze, perché è solo con il loro contributo che possiamo davvero migliorare la nostra città”.