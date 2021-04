Consiglio. Approvate nuove risorse economiche per cultura, politiche abitative e sociali, manutenzioni e Tpl

SESTO FIORENTINO – Ammontano ad oltre mezzo milione di euro le nuove risorse stanziate dal Comune di Sesto Fiorentino per cultura, politiche abitative e sociali, manutenzioni e TPL con le variazioni di bilancio approvate dal Consiglio nella seduta di martedì 27 aprile. I voti a favore sono stati 19 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Misto), i contrari 4 (Insieme cambiamo Sesto – Per Sesto Bene comune, Forza Italia, Movimenti 5 Stelle). Questa nuova tranche di misure si andrà ad aggiungere alle altre assunte nell’ultimo anno per far fronte alla crisi economica e sociale innescata dall’emergenza sanitaria. Il provvedimento approvato martedì destina quasi 200mila euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze, giardini e illuminazione pubblica, oltre a 12mila euro circa per l’estensione dell’abbonamento al trasporto pubblico “Unico Metropolitano”. Altri 220mila euro, attraverso la Società della Salute, saranno destinati al fondo di solidarietà alimentare e ai fondi per il contributo affitti, 30mila euro saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria degli alloggi Erp, 60mila per interventi in campo educativo e culturale, 10mila per le attività della Polizia Municipale.

“In un momento di grande difficoltà per la nostra comunità e per tutto il Paese, è importante essere riusciti ad individuare e destinare risorse aggiuntive in ambiti importanti come quello delle politiche per la casa, delle politiche sociali e per la cultura – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – L’impegno del nostro Comune per famiglie, imprese e realtà associative è costante fin dall’inizio dell’emergenza e proseguirà anche nei prossimi mesi che, purtroppo, si preannunciano tutt’altro che facili. In questo senso trovo apprezzabile il voto favorevole del Partito Democratico che se da una parte attesta la condivisione di queste scelte anche al di là dei confini della maggioranza, dall’altra lancia un segnale importante di unità, davanti ad un’emergenza globale che esige dalla politica risposte concrete dettate da responsabilità e condivisione”.