Consiglio: approvato il rendiconto di gestione 2021

SESTO FIORENTINO – Approvato dal Consiglio il rendiconto di gestione 2021 del Comune. L’anno trascorso si è chiuso con un risultato di amministrazione al 31 dicembre pari a 31.475.074 euro e un saldo di cassa salito a 16.787.438 euro rispetto ai 13.581.345 euro dell’anno precedente. Il risultato di amministrazione particolarmente positivo ha permesso anche di accelerare il recupero dei disavanza emersi in fase di riaccertamento negli anni precedenti.

Nel corso della stessa seduta è stata approvata, coi voti della sola maggioranza, la variazione al bilancio di previsione 2022/2024 che prevede lo stanziamento nel triennio di 1,4 milioni di euro per coprire quindici nuove assunzioni di personale amministrativo, educativo e tecnico. Con la stessa delibera sono stati anche destinati per l’anno in corso 300mila euro per manutenzioni su arredi urbani, attrezzature e aree verdi, 180mila euro per attività culturali e centri estivi e 110mila euro per iniziative di riqualificazione del centro cittadino e per la digitalizzazione delle pratiche edilizie. Altri 100mila euro sono stati stanziati per il contributo affitti e si andranno a sommare coi fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana.

“I numeri del bilancio consuntivo confermano l’ottimo stato di salute e la solidità dei conti del nostro Ente – afferma l’assessore al Bilancio Massimo Labanca – Oltre al risultato di amministrazione, è particolarmente significativa la crescita del saldo di cassa, in considerazione della grande regolarità e tempestività con cui il Comune paga i suoi fornitori. Questi ottimi numeri ci hanno permesso nell’immediato di stanziare risorse da utilizzare per servizi, manutenzioni e per rinforzare la dotazione di personale con questa prima variazione di bilancio, dando risposte concrete e importanti ai cittadini”.