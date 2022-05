Consiglio: Baratti (Lega) “situazione grottesca, salta l’approvazione del bilancio”

CALENZANO – “Situazione grottesca, salta approvazione del bilancio!” E’ il lapidario commento del consigliere della Lega Daniele Baratti sul consiglio comunale del 12 maggio e sulla mancata approvazione del bilancio.

“In ritardo rispetto ai termini di legge, oggi avremmo dovuto approvare il bilancio consuntivo 2021. – scrive Baratti in uno sfogo sul social Facebook – Ad inizio consiglio comunale ho immediatamente chiesto di rinviare il punto all’ordine del giorno in quanto non ci era stato fornito il parere del collegio dei revisori. Nessuno aveva notato che mancava un documento così importante. Imbarazzo generale, sipario. Questa è l’attuale gestione del comune di Calenzano. Un bilancio che doveva essere approvato per legge entro il 30 aprile. Doveroso ricordare che la mancata approvazione del rendiconto può comportare lo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, comma 2-bis e art. 141, comma 2, del Tuel) e l’intervento sostitutivo del prefetto”.

In realtà, spiega il sindaco Riccardo Prestini questo rischio non si dovrebbe correre in quanto “è già previsto un consiglio comunale entro il mese di maggio, il 31” in quell’occasione, spiega, potrà essere approvato il bilancio.