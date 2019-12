Consiglio comunale a Calenzano

CALENZANO – Si terrà lunedì 23 dicembre alle 15 la seduta del Consiglio Comunale, sessione straordinaria, nell’apposita sala del municipio.

Ecco l’ordine del giorno:

1) Comunicazioni e proposte.

2) Approvazione verbale seduta precedente del 29 novembre 2019.

3) Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. Approvazione Piano di razionalizzazione ed allegati.

4) Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento sulle aree pubbliche (adeguamento alla normativa sopravvenuta) – Approvazione.

5) Modifica al Regolamento Comunale per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione comunale di Vigilanza per i locali/impianti di pubblico spettacolo (adeguamento alla nuova normativa sopravenuta) – Approvazione.

6) Piano di lottizzazione 2C. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione ai sensi dell’art.111 della LR 65/14.

7) Secondo Regolamento Urbanistico – Variante per la modifica normativa dell’art. 44 delle Norme (Zone D5 Depositi a cielo aperto). Adozione ai sensi dell’artico 32 della L.R. 65/2014.

8) Adozione Piano Comunale di Protezione Civile.

9) Ordine del giorno presentato dalla Giunta Municipale a “sostegno alla Commissione del Senato contro il razzismo e l’antisemitismo”.

10) Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Calenzano Futura per “l’impegno dell’Ente Comunale e delle Istituzioni Scolastiche del territorio, attraverso l’offerta formativa, a favore della Memoria”.

11) Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano e Per La Mia Città di “condanna degli ignobili ed offensivi commenti rivolti dal quotidiano Libero contro la memoria della Presidente Nilde Iotti”.

12) Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano su “progetto trasparenza, monitoraggio dell’operato di Giunta e consiglieri comunali”.

13) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: Chiarimenti in merito allo spettacolo teatrale “La Favola di Valibona”.

14) Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Aggiornamenti area Parco delle Carpugnane”.

15) Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Ispettori Ambientali, risultati ottenuti”.

16) Interrogazioni.